Минюст призвал запретить «Свидетелей Иеговы» за экстремизм

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о запрете организации «Свидетели Иеговы».
В Минюсте отметили, что во время внеплановой проверки, которая прошла в феврале, выяснилось, что религиозная организация нарушает свой устав и российские законы, в том числе закон «О противодействии экстремистской деятельности».
В связи с этим Минюст решил подать административное исковое заявление в Верховный суд. Дата рассмотрения иска министерства пока не назначена, передает «Интерфакс».
Между тем в организации заявили, что пока не получали никаких уведомлений. При этом «Свидетели Иеговы» отмечают, что в случае запрета это решение затронет около 400 зарегистрированных местных отделений.
Надо сказать, что претензии к «Свидетелям Иеговы» возникали и раньше. Так, в 2014 году Верховный суд признал экстремистским сайт религиозной организации и три размещенные на нем книги. Кроме того, местные отделения «Свидетелей Иеговы» неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.
В связи с этим Минюст решил подать административное исковое заявление в Верховный суд. Дата рассмотрения иска министерства пока не назначена, передает «Интерфакс».
Между тем в организации заявили, что пока не получали никаких уведомлений. При этом «Свидетели Иеговы» отмечают, что в случае запрета это решение затронет около 400 зарегистрированных местных отделений.
Надо сказать, что претензии к «Свидетелям Иеговы» возникали и раньше. Так, в 2014 году Верховный суд признал экстремистским сайт религиозной организации и три размещенные на нем книги. Кроме того, местные отделения «Свидетелей Иеговы» неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.
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