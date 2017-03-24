В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol

В Южной Корее завершается уникальная техническая операция, которая началась два дня назад. Сегодня планируется полностью поднять паром Sewol.
К этой минуте судно удалось поднять над водой на 13 метров, как и планировалось изначально. А вот в сроки уложиться не получилось.
Как заявили власти, в процессе подъема у парома открылась задняя грузовая рампа, которая его дестабилизировала. Ее пришлось спилить. Теперь специалистам предстоит погрузить паром в плавучий док и доставить в порт.
Sewol затонул в Жёлтом море 16 апреля 2014 года. В результате погибли 304 человека, девять из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.
Как заявили власти, в процессе подъема у парома открылась задняя грузовая рампа, которая его дестабилизировала. Ее пришлось спилить. Теперь специалистам предстоит погрузить паром в плавучий док и доставить в порт.
Sewol затонул в Жёлтом море 16 апреля 2014 года. В результате погибли 304 человека, девять из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.
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