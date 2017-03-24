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  • 24.03, 15:22
    В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol. кораблекрушения, море, паромы, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol

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    В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol

    В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol

    В Жёлтом море подняли со дна затонувший паром Sewol

      В Южной Корее завершается уникальная техническая операция, которая началась два дня назад. Сегодня планируется полностью поднять паром Sewol.

      К этой минуте судно удалось поднять над водой на 13 метров, как и планировалось изначально. А вот в сроки уложиться не получилось.

      Как заявили власти, в процессе подъема у парома открылась задняя грузовая рампа, которая его дестабилизировала. Ее пришлось спилить. Теперь специалистам предстоит погрузить паром в плавучий док и доставить в порт.

      Sewol затонул в Жёлтом море 16 апреля 2014 года. В результате погибли 304 человека, девять из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.

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