В Южной Корее со дна моря поднимают затонувший пассажирский паром «Сэволь»

Уникальная по своей сложности техническая операция началась в Южной Корее. Местные специалисты приступили к пробному подъему парома «Сэволь», который затонул 3 года назад. Сейчас идет подводная часть работ.
Водолазам предстоит с помощью балок оторвать паром от морского дна и приподнять его на несколько метров. От успеха первого этапа операции будет зависеть ее продолжение. Еще одно условие касается погоды, она должна быть хорошей минимум в ближайшие 3 дня. Как только «Сэволь» окажется на поверхности, его погрузят на плавучий док и перевезут в порт.
Паром затонул в Желтом море 16 апреля 2014 года. Он совершал внутренний рейс, большинство пассажиров составляли школьники, которые отправились на экскурсию. В результате катастрофы погибли 304 человека, 9 из них до сих пор числятся пропавшими без вести.
Из-за бросившей судно команды и несогласованных действий спасателей удалось спасти лишь 175 человек. После череды судебных заседаний капитан парома признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.
Паром затонул в Желтом море 16 апреля 2014 года. Он совершал внутренний рейс, большинство пассажиров составляли школьники, которые отправились на экскурсию. В результате катастрофы погибли 304 человека, 9 из них до сих пор числятся пропавшими без вести.
Из-за бросившей судно команды и несогласованных действий спасателей удалось спасти лишь 175 человек. После череды судебных заседаний капитан парома признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.
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