27 марта в России впервые отмечают День Росгвардии. Ведущий программы «Поздняков» побеседовал с заместителем директора этой федеральной службы
генерал-лейтенантом Олегом Борукаевым. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
О целях создания Росгвардии
«Войска Национальной гвардии созданы для того, чтобы исключить дублирование, разобраться с охраной, разобраться с вопросами, связанными с оборотом оружия, с вопросами силовой поддержки не только сотрудников полиции, но и других силовых ведомств, чтобы все находилось в одном кулаке и было оптимизировано».
Об обстановке в Крыму
«Обстановка в Крыму по линии войск Национальной гвардии спокойная. Уровень преступности, уровень криминогенной обстановки намного ниже даже, чем по субъектам Российской Федерации. Больше эта, скажем так, ситуация нагнетается извне. Внутренняя безопасность, внутренний порядок, общественный порядок в Крыму даже получше, может быть, чем в половине субъектов Российской Федерации».
О новом оружии
Основной акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека, сообщил заместитель главы ведомства. Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны «особые средства».
«Очень большой спектр задач, выполняемых Росгвардией. Например, в области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, продолжает действовать объединенная группировка войск сил, это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава. Также требуется развитие средств радиосвязи. Продолжают развиваться вопросы, связанные с проникновением наших спецназовцев в труднодоступные местности (горную), и выполнение других задач».
О внезапной проверке боеготовности
Главная цель проверки — подготовка к завершающему этапу формирования Росгвардии.
«Непосредственно по Центральному округу внезапная проверка именно преследовала эти цели. Органы управления, войска с задачей справились, показали свою способность выполнять задачу, но работа продолжается».
Горизонт завершения этой работы — 2018 год, когда будет завершен прием на военную службу военнослужащих подразделений специального назначения и авиации.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет в понедельник сразу после «Итогов дня».
«Войска Национальной гвардии созданы для того, чтобы исключить дублирование, разобраться с охраной, разобраться с вопросами, связанными с оборотом оружия, с вопросами силовой поддержки не только сотрудников полиции, но и других силовых ведомств, чтобы все находилось в одном кулаке и было оптимизировано».
Об обстановке в Крыму
«Обстановка в Крыму по линии войск Национальной гвардии спокойная. Уровень преступности, уровень криминогенной обстановки намного ниже даже, чем по субъектам Российской Федерации. Больше эта, скажем так, ситуация нагнетается извне. Внутренняя безопасность, внутренний порядок, общественный порядок в Крыму даже получше, может быть, чем в половине субъектов Российской Федерации».
О новом оружии
Основной акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека, сообщил заместитель главы ведомства. Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны «особые средства».
«Очень большой спектр задач, выполняемых Росгвардией. Например, в области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, продолжает действовать объединенная группировка войск сил, это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава. Также требуется развитие средств радиосвязи. Продолжают развиваться вопросы, связанные с проникновением наших спецназовцев в труднодоступные местности (горную), и выполнение других задач».
О внезапной проверке боеготовности
Главная цель проверки — подготовка к завершающему этапу формирования Росгвардии.
«Непосредственно по Центральному округу внезапная проверка именно преследовала эти цели. Органы управления, войска с задачей справились, показали свою способность выполнять задачу, но работа продолжается».
Горизонт завершения этой работы — 2018 год, когда будет завершен прием на военную службу военнослужащих подразделений специального назначения и авиации.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет в понедельник сразу после «Итогов дня».
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