Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности

В понедельник стартовала первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.
Отмечается, что проверка проводится с 13 марта 2017 года по решению главнокомандующего Росгвардией генерала армии Виктора Золотова.
Как сообщает РИА Новости, проверка начнется в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах РФ. Подобное мероприятие проводится впервые с момента создания Росгвардии.
В ходе проверки будет установлена готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями. Также будет отработан комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. Кроме этого, проверка затронет вопросы мобилизационной подготовки.
Как сообщает РИА Новости, проверка начнется в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах РФ. Подобное мероприятие проводится впервые с момента создания Росгвардии.
В ходе проверки будет установлена готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями. Также будет отработан комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. Кроме этого, проверка затронет вопросы мобилизационной подготовки.
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