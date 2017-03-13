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  • 13.03, 12:28

Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности

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Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности

Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности

Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности
  • Фото: rosgvard.ru

    • В понедельник стартовала первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

    Отмечается, что проверка проводится с 13 марта 2017 года по решению главнокомандующего Росгвардией генерала армии Виктора Золотова.

    Как сообщает РИА Новости, проверка начнется в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах РФ. Подобное мероприятие проводится впервые с момента создания Росгвардии.

    В ходе проверки будет установлена готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями. Также будет отработан комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. Кроме этого, проверка затронет вопросы мобилизационной подготовки.

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