#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 12:20
    Минфин и МЭР отклонили идею ЕГАИС для табачной отрасли. контрафакт, Минфин РФ, Минэкономразвития РФ, табак, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минфин и МЭР отклонили идею ЕГАИС для табачной отрасли

    1 комментарий

    Минфин и МЭР отклонили идею ЕГАИС для табачной отрасли

    Минфин и МЭР отклонили идею ЕГАИС для табачной отрасли

      Министерство финансов России и Минэкономики не поддержали создание системы ЕГАИС для табачной отрасли. Аналогичная программа уже работает для контроля на алкогольном рынке.

      Минфин подготовил проект доклада по вопросу о создании системы ЕГАИС для табачной отрасли по поручению вице-премьера Александра Хлопонина. В нем подчеркивается, что применение ЕГАИС к обороту табака направлено исключительно на достижение фискальных целей. Это не ограничит проникновение в страну немаркированных сигарет, из-за которых падает доход. Такая продукция не учитывается, не отслеживается, а потому легко продается через нелегальные каналы.

      Таким образом, в Минфине предложили внедрить систему маркировки сигарет по аналогии с меховыми изделиями. В нее заложен уникальный цифровой код товара, а не подлинность самого продукта. Это позволит отслеживать движение продукта на всех этапах его оборота. Запустить программу можно в июле 2018 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru