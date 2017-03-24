Минфин и МЭР отклонили идею ЕГАИС для табачной отрасли

Министерство финансов России и Минэкономики не поддержали создание системы ЕГАИС для табачной отрасли. Аналогичная программа уже работает для контроля на алкогольном рынке.
Минфин подготовил проект доклада по вопросу о создании системы ЕГАИС для табачной отрасли по поручению вице-премьера Александра Хлопонина. В нем подчеркивается, что применение ЕГАИС к обороту табака направлено исключительно на достижение фискальных целей. Это не ограничит проникновение в страну немаркированных сигарет, из-за которых падает доход. Такая продукция не учитывается, не отслеживается, а потому легко продается через нелегальные каналы.
Таким образом, в Минфине предложили внедрить систему маркировки сигарет по аналогии с меховыми изделиями. В нее заложен уникальный цифровой код товара, а не подлинность самого продукта. Это позволит отслеживать движение продукта на всех этапах его оборота. Запустить программу можно в июле 2018 года.
Таким образом, в Минфине предложили внедрить систему маркировки сигарет по аналогии с меховыми изделиями. В нее заложен уникальный цифровой код товара, а не подлинность самого продукта. Это позволит отслеживать движение продукта на всех этапах его оборота. Запустить программу можно в июле 2018 года.
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