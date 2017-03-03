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  • 03.03, 11:20

СМИ узнали об идее объединить контроль за оборотом алкоголя и табака в РФ

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СМИ узнали об идее объединить контроль за оборотом алкоголя и табака в РФ

СМИ узнали об идее объединить контроль за оборотом алкоголя и табака в РФ

В России могут создать единый регулятор для рынка алкоголя и табака. С таким предложением выступил вице-премьер Александр Хлопонин. Считается, что эта мера позволит активнее бороться с контрафактом и контрабандой.

Создать единого куратора алкогольного и табачного рынков вице-премьер Александр Хлопонин предложил в письме Владимиру Путину. Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что президент инициативу одобрил. Это значит, что система ЕГАИС, которая сейчас контролирует производство и розничную продажу алкогольной продукции, теперь может затронуть и сигареты.

В Росалкогольрегулировании в январе сообщали, что поступления в бюджет от акцизов с крепкого алкоголя выросли в прошлом году на 28%, в первую очередь благодаря ЕГАИС. Но представители табачной отрасли, помня о тех проблемах, с которыми эта система запускалась, считают ЕГАИС избыточной для своего рынка. Например, компания Nielsen оценивает долю нелегальных сигарет в России всего в 2%.

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