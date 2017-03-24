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  • 24.03, 09:18

    Приостановлено действие деклараций соответствия на шесть марок сыров из Белоруссии

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    Приостановлено действие деклараций соответствия на шесть марок сыров из Белоруссии

    Приостановлено действие деклараций соответствия на шесть марок сыров из Белоруссии

    Федеральная служба по аккредитации приостановила действие деклараций соответствия на пять марок сыров из Белоруссии. Действие декларации на еще одну марку сыра приостановил Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

    В феврале Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщило об обнаружении партий сыров из Белоруссии, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза.

    Как сообщили в Россельзознадзоре, производители продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации, поэтому материалы по данным фактам были направлены в Федеральную службу по аккредитации и в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

    В результате Росаккредитация приостановила действие деклараций о соответствии на сыр «Раубичский» производства филиала «Рогачевского молочноконсервного комбината», на сыр «Тильзитер» производства филиала «Рогачевского молочноконсервного комбината», на сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянского сыродельного завода» филиала «Лидского молочно-консервного комбината», на сыр «Альпийский» производства «Ошмянского сыродельного завода», а также на сыр «Гройцер» производства Браславского филиала «Глубокского молочноконсервного комбината».

    Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» производства филиала «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания „Бабушкина крынка“».

    В Россельхознадзоре напомнили участникам рынка, что оборот продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

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