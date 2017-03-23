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  • 24.03, 00:12

    ЦСКА расторг контракт с главным тренером хоккеистов Квартальновым

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    • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко
    ЦСКА расторг контракт с главным тренером хоккеистов Квартальновым

    ЦСКА расторг контракт с главным тренером хоккеистов Квартальновым

    ЦСКА расторг контракт с главным тренером хоккеистов Квартальновым
  • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко

    • В ХК ЦСКА сообщили о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию.

    Как сообщается на сайте хоккейного клуба ЦСКА,

    Сообщение пресс-службы ХК ЦСКА: «Хоккейный клуб ЦСКА в четверг, 23 марта, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым».

    Пресс-служба клуба напоминает, что Квартальнов был наставником хоккеистов с апреля 2014 года.

    Сообщение пресс-службы ХК ЦСКА: «Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд завоевывал Кубок континента имени В. В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Дмитрия Квартальнова за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере».

    Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ этого сезона ЦСКА дошел ¼ финала, где уступил ярославскому «Локомотиву».

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