«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над московским ЦСКА в шестом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра проходила на ледовой арене ЦСКА в Москве и завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Егор Аверин (14-я минута) и Владислав Гавриков (18-я). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (40-я).
Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу железнодорожников. В полуфинале они встретятся с питерским СКА, который в пяти матчах своей четвертьфинальной добился победы над московским «Динамо».
СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф. Согласно установленному регламенту, клуб обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России.
Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу железнодорожников. В полуфинале они встретятся с питерским СКА, который в пяти матчах своей четвертьфинальной добился победы над московским «Динамо».
СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф. Согласно установленному регламенту, клуб обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России.
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