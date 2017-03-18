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  • 18.03, 22:53

    «Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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    • Фото РИА Новости, Ярослав Неелов
    «Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ

    «Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

    «Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ
  • Фото РИА Новости, Ярослав Неелов

    • Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над московским ЦСКА в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    Игра проходила на ледовой арене ЦСКА в Москве и завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Егор Аверин (14-я минута) и Владислав Гавриков (18-я). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (40-я).

    Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу железнодорожников. В полуфинале они встретятся с питерским СКА, который в пяти матчах своей четвертьфинальной добился победы над московским «Динамо».

    СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф. Согласно установленному регламенту, клуб обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России.

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