СКА победил «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Хоккеисты петербургского клуба СКА одержали победу в пятом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Матч между хоккеистами СКА и московского «Динамо» завершился в Петербурге со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Никита Гусев (35-я минута) и Илья Ковальчук (40).
Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу СКА.
Теперь в полуфинале СКА сыграет с победителем пары ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль).
В четверг в пятом матче четвертьфинальной серии «Локомотив» в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин (14) и Владислав Гавриков (18). У динамовцев отличился Валерий Ничушкин (40). Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Локомотива».
Шестой матч серии состоится 18 марта в Ярославле, напоминает ТАСС.
Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу СКА.
Теперь в полуфинале СКА сыграет с победителем пары ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль).
В четверг в пятом матче четвертьфинальной серии «Локомотив» в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин (14) и Владислав Гавриков (18). У динамовцев отличился Валерий Ничушкин (40). Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Локомотива».
Шестой матч серии состоится 18 марта в Ярославле, напоминает ТАСС.
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