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  • 23.03, 22:41

    Убийство Вороненкова: киевского журналиста шокировала толпа, снимавшая умирающих на видео

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    Убийство Вороненкова: киевского журналиста шокировала толпа, снимавшая умирающих на видео

    Убийство Вороненкова: киевского журналиста шокировала толпа, снимавшая умирающих на видео

    Убийство Вороненкова: киевского журналиста шокировала толпа, снимавшая умирающих на видео
  • Фото Associated Press © 2017, Sergei Chuzavkov

    • Киевский журналист Виталий Лазебник возмутился тем, что в первые минуты после убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова очевидцы начали снимать происходившее на телефоны вместо того, чтобы помочь раненым в перестрелке людям.

    Виталий Лазебник упрекнул прохожих, ставших очевидцами расстрела Дениса Вороненкова, в равнодушии и жестокости. Возмущенный пост журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

    Лазебник назвал очевидцев с телефонами, спокойно снимавших двух умирающих людей на видео, шакалами, стервятниками и моральным уродами.

    Виталий Лазебник: «Ни одна мразь даже не пошевелилась оказать первую помощь! Ладно ему — телохранителю никто из них не помог, им же важнее поглазеть на бесплатное шоу! Шакалы и стервятники, у меня другого слова нет».

    Тут, вот, фейсбук интересуется, що у мене на думці. А у меня пригорело, вот честно, могу кресло показать. По поводу стре…

    Опубликовано Vitalii Lazebnyk 23 марта 2017 г.


    В первые минуты после стрельбы нашелся всего один неравнодушный зритель. Не выпуская из рук мобильного телефона, он все-таки начал призывать полицию к действиям: «Вот раненый, ему помощь надо быстро. Скорую быстрей давайте. Что вы смотрите на него?!» Полицейские должны были оказать первую помощь, однако, включив сирену, почему-то покинули место происшествия. Следом толпа обнаружила еще живого киллера, истекающего кровью.

    Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит сегодня в Киеве в перестрелке возле входа в отель. Инцидент произошел около 13:00 мск, когда бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны. В этот момент к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу. Киллер, у которого при себе нашли некое служебное удостоверение, скончался через несколько часов.


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