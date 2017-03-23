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  • 23.03, 21:10
    Суд Ленобласти признал право обманутого покупателя на участок с коттеджем. Ленинградская область, мошенничество, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Суд Ленобласти признал право обманутого покупателя на участок с коттеджем

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    Суд Ленобласти признал право обманутого покупателя на участок с коттеджем

    Суд Ленобласти признал право обманутого покупателя на участок с коттеджем

      Ленинградский областной суд удовлетворил требования очередного истца по делу о мошенничестве с «Гатчинскими поместьями».

      Заявитель просил признать за ними право собственности на дом и участок, которые он приобрел у строительной компании ИБС на основе предварительного контракта.

      Заключать основной договор продавец отказывался, ссылаясь на прекращение обязательств. И вот сегодня суд обязал фирму передать объект недвижимости истцу до 23 апреля.

      В связи с тем, что строительство дома так и не было завершено, суд снизил его покупную стоимость. Однако чтобы получить эти средства от застройщика, заявителю придется идти в арбитраж, где уже идет процесс о признании компании банкротом.

      Сама схема, по которой покупатели оказались обманутыми (участки и дома перепродавались руководителям фирмы и родственникам), сейчас является предметом уголовного дела. Оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Сам коттеджный поселок «Гатчинские поместья» расположен вблизи деревни Вайя и состоит из 135 домов.

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