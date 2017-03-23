Суд Ленобласти признал право обманутого покупателя на участок с коттеджем

Ленинградский областной суд удовлетворил требования очередного истца по делу о мошенничестве с «Гатчинскими поместьями».
Заявитель просил признать за ними право собственности на дом и участок, которые он приобрел у строительной компании ИБС на основе предварительного контракта.
Заключать основной договор продавец отказывался, ссылаясь на прекращение обязательств. И вот сегодня суд обязал фирму передать объект недвижимости истцу до 23 апреля.
В связи с тем, что строительство дома так и не было завершено, суд снизил его покупную стоимость. Однако чтобы получить эти средства от застройщика, заявителю придется идти в арбитраж, где уже идет процесс о признании компании банкротом.
Сама схема, по которой покупатели оказались обманутыми (участки и дома перепродавались руководителям фирмы и родственникам), сейчас является предметом уголовного дела. Оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Сам коттеджный поселок «Гатчинские поместья» расположен вблизи деревни Вайя и состоит из 135 домов.
Заключать основной договор продавец отказывался, ссылаясь на прекращение обязательств. И вот сегодня суд обязал фирму передать объект недвижимости истцу до 23 апреля.
В связи с тем, что строительство дома так и не было завершено, суд снизил его покупную стоимость. Однако чтобы получить эти средства от застройщика, заявителю придется идти в арбитраж, где уже идет процесс о признании компании банкротом.
Сама схема, по которой покупатели оказались обманутыми (участки и дома перепродавались руководителям фирмы и родственникам), сейчас является предметом уголовного дела. Оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Сам коттеджный поселок «Гатчинские поместья» расположен вблизи деревни Вайя и состоит из 135 домов.
Комментарии