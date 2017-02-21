Купившие «Гатчинские поместья» в Ленобласти судятся за право собственности на коттеджи

В Ленинградском областном суде продолжаются процессы по делам обманутых покупателей «Гатчинских поместий». Этот коттеджный поселок расположен вблизи деревни Вайя и состоит из 135 домов.
Сейчас в апелляционной инстанции идут разбирательства по трем искам. Люди, купившие земли и дома у строительной компании, требуют признать право собственности на них. Продавая участки, владелец фирмы заключал с клиентами предварительные договоры, на основании которых было невозможно стать полноправным владельцем имущества.
Ирина Маланьина, представитель истца: «С ними отказались заключать основной договор, сказав, что срок действия предварительного договора истек и обязательства прекратились. Мол, идите за деньгами, но в то же время денег нет. Все документы, которые мы получили в рамках уголовного и гражданского дела, свидетельствуют о том, что всё было очень хорошо продумано, целенаправленно спланировано, ничего не происходило случайно. Все даты, числа были хорошо продуманы».
Решение по одному из обманутых покупателей областной суд уже вынес, удовлетворив требования истца. Его предварительный договор признан договором купли-продажи, а все остальные (между директором, учредителем и его женой) ничтожными. Теперь компания обязана передать право собственности. Схема, по которой покупатели участков и домов оказались обманутыми, сейчас предмет разбирательства в уголовном деле. Оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.
Также в арбитраже идет процесс о признании фирмы банкротом. Среди потенциальных кредиторов — подрядчики, поставщики и банки, у которых в залоге оказались дома 44 покупателей. Их положение юристы сегодня оценивают как наиболее тяжелое. Скорее всего, людям предстоит оказаться в реестре кредиторов и требовать возвращения вложенных средств, которых у компании, по словам защитников, нет.
Ирина Маланьина, представитель истца: «С ними отказались заключать основной договор, сказав, что срок действия предварительного договора истек и обязательства прекратились. Мол, идите за деньгами, но в то же время денег нет. Все документы, которые мы получили в рамках уголовного и гражданского дела, свидетельствуют о том, что всё было очень хорошо продумано, целенаправленно спланировано, ничего не происходило случайно. Все даты, числа были хорошо продуманы».
Решение по одному из обманутых покупателей областной суд уже вынес, удовлетворив требования истца. Его предварительный договор признан договором купли-продажи, а все остальные (между директором, учредителем и его женой) ничтожными. Теперь компания обязана передать право собственности. Схема, по которой покупатели участков и домов оказались обманутыми, сейчас предмет разбирательства в уголовном деле. Оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.
Также в арбитраже идет процесс о признании фирмы банкротом. Среди потенциальных кредиторов — подрядчики, поставщики и банки, у которых в залоге оказались дома 44 покупателей. Их положение юристы сегодня оценивают как наиболее тяжелое. Скорее всего, людям предстоит оказаться в реестре кредиторов и требовать возвращения вложенных средств, которых у компании, по словам защитников, нет.
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