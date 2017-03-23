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  • 23.03, 18:08

    Медведев освободил от должности президента РАН Фортова

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    Медведев освободил от должности президента РАН Фортова

    Медведев освободил от должности президента РАН Фортова

    Валерий Козлов сменил Владимира Фортова на посту главы Российской академии наук (РАН).

    Прошение Фортова об отставке удовлетворено Дмитрием Медведевым.

    Исполняющим обязанности главы РАН назначен вице-президент Валерий Козлов, сообщили в пресс-службе правительства.

    Отметим, что полномочия Фортова на посту главы РАН истекали 27 марта, а 22 марта на общем собрании РАН (высшем органе управления Академии наук) должны были пройти выборы нового президента. Однако голосование так и не состоялось, так все кандидаты сняли свои кандидатуры, чтобы доработать правила выборов. Было принято решение о переносе голосования на ноябрь 2017 года.

    При этом члены собрания проголосовали за то, чтобы ходатайствовать перед правительством РФ о продлении полномочий действующего главы РАН. Однако сам Фортов попросил этого не делать, чтобы его служебное положение не создавало конфликт интересов в процессе подготовки к новым выборам.

    А в среду, 22 марта, стало известно, что вице-президент РАН Валерий Козлов распоряжением Фортова назначен и. о. главы Академии наук. При этом сообщалось, что сам Фортов проходит плановое обследование в больнице.

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