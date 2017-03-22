Вице-президент РАН Валерий Козлов возглавил академию после госпитализации Фортова

Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен
вице-президент Валерий Козлов. Президент РАН Владимир Фортов, чьи полномочия истекают 27 марта, до осенних выборов останется простым академиком.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, распоряжение о назначении Козлова подписал сам Фортов, несмотря на то что 20 марта общее собрание РАН приняло решение просить правительство РФ продлить полномочия нынешнего главы Владимира Фортова до осенних выборов президента академии и ее президиума.
Собеседник агентства также уточнил, что в настоящее время Фортов проходит плановое обследование в ЦКБ, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Источник: «Фортов проходит обследование в ЦКБ, он давно неважно себя чувствует, поэтому планировал обратиться к врачам. Сейчас его состояние удовлетворительное».
Полномочия Владимира Фортова истекают 27 марта. По некоторым данным, Фортов планирует принять участие в осенних выборах президента РАН.
Собеседник агентства также уточнил, что в настоящее время Фортов проходит плановое обследование в ЦКБ, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Источник: «Фортов проходит обследование в ЦКБ, он давно неважно себя чувствует, поэтому планировал обратиться к врачам. Сейчас его состояние удовлетворительное».
Полномочия Владимира Фортова истекают 27 марта. По некоторым данным, Фортов планирует принять участие в осенних выборах президента РАН.
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