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  • 22.03, 13:19

    Вице-президент РАН Валерий Козлов возглавил академию после госпитализации Фортова

    2 комментария

    Вице-президент РАН Валерий Козлов возглавил академию после госпитализации Фортова

    <nobr>Вице-президент</nobr> РАН Валерий Козлов возглавил академию после госпитализации Фортова

    Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен вице-президент Валерий Козлов. Президент РАН Владимир Фортов, чьи полномочия истекают 27 марта, до осенних выборов останется простым академиком.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, распоряжение о назначении Козлова подписал сам Фортов, несмотря на то что 20 марта общее собрание РАН приняло решение просить правительство РФ продлить полномочия нынешнего главы Владимира Фортова до осенних выборов президента академии и ее президиума.

    Собеседник агентства также уточнил, что в настоящее время Фортов проходит плановое обследование в ЦКБ, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

    Источник: «Фортов проходит обследование в ЦКБ, он давно неважно себя чувствует, поэтому планировал обратиться к врачам. Сейчас его состояние удовлетворительное».

    Полномочия Владимира Фортова истекают 27 марта. По некоторым данным, Фортов планирует принять участие в осенних выборах президента РАН.

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