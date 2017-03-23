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  • 23.03, 16:37

    Медведев поддержал продление льготного тарифа «Платона»

    1 комментарий

    Медведев поддержал продление льготного тарифа «Платона»

    Медведев поддержал продление льготного тарифа «Платона»

    Премьер-министр заявил, что тариф по системе взимания платы с большегрузов «Платон» будет проиндексирован только на 25%.

    Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, льготный период надо «не сплющить, а растянуть и продлить». В связи с этим, отметил премьер, следует отказаться от «более жестких решений» и проиндексировать тариф только на 25% к установленному сегодня.

    Кроме того, премьер, выступая встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, подчеркнул, что система «Платон» «действительно работает».

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Очевидно, что в целом, эта система нужна. Почему? Потому что она все-таки помогает нам восстанавливать дороги, а с другой стороны, она показывает всех, кто работает по-честному, в белую, отделяя их от тех, кто занимается недобросовестной конкуренцией».

    При этом глава кабмин отметил, что система только развивается и у нее есть недостатки — «необходимо отладить все организационные и правовые механизмы». Недочеты, отметил Медведев, должны устраняться в диалоге с пользователями системы, передает «Интерфакс».

    Система «Платон» заработала в России в ноябре 2015-го. Согласно правилам, владельцы грузовиков или фирмы-перевозчики, у которых есть машины тяжелее 12 тонн, должны оплачивать дорогу. Согласно постановлению правительства, тариф системы «Платон» с 15 апреля должен вырасти вдвое — с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 06 копеек за километр пути. Ранее было решено, что индексация тарифа на уровень изменения потребительских цен начнется не с 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года.

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