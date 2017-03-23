Фейковые активисты угрозами принуждают дальнобойщиков к забастовкам

Грома, молний и камнепада опасаются российские дальнобойщики. Эти и другие неблагоприятные явления пообещали не синоптики или спасатели, а их коллеги из ОПР — объединения перевозчиков России.



305 забастовки

В Интернете появились ролики, на которых активисты заставляют владельцев большегрузов принять участие в стачке якобы против системы «Платон». Нарушать закон водители не хотят, но, как выяснил корреспондент НТВ Антон Талпа, всерьез опасаются за свои жизни. И ладно бы просто судачили об этом в Сети, так нет же… сыплют угрозами. Что-то из разряда — если вы не с нами, то против нас.



Так, один из активистов, его имя Александр Расторгуев, не то что бы призывает дальнобойщиков ударить по тормозам, а приказывает это сделать. Хочет организовать акцию, суть которой — создать заторы из грузовиков на главных магистралях страны. Тем, кто не подчиниться, обещает неприятности.



Александр Расторгуев, организатор забастовки: «Имейте в виду, МЧС уже сделало прогноз погоды на этот день. Ожидаются грозы, камнепады и всякие необычные природные условия. Поэтому, если хотите, чтобы ваша жизнь и машина была вне опасности, подумайте — выезжать ли в этот день на линию».



Биография мужчины хорошо знакома полицейским. Его подозревали в подделке водительского удостоверения. На счету Расторгуева имелись и неоплаченные штрафы. Да такие, что приставам даже пришлось заводить исполнительные производства.



Люди, которые знакомы с системой «Платон», считают, что повода для возмущений у дальнобойщиков нет. Все расходы берут на себя работодатели. Сами шоферы — официально трудоустроенные — за проезд не платят.



Сергей Марков, член общественной палаты РФ: «У реальных людей, которые работают, времени на забастовки нет. Поэтому они создали таких фейковых дальнобойщиков, которые буду выступать просто за денежки. А большинство дальнобойщиков понимают, что системы типа „Платон“ существуют в любой цивилизованной стране мира и обязательно будут внедрены в России».



Систему «Платон» запустили в России в ноябре 2015-го. Согласно правилам, владельцы грузовиков или фирмы-перевозчики, у которых есть машины тяжелее 12 тонн, должны оплачивать дорогу. Деньги эти поступают в казну государства. И в первую очередь тратят их на то, чтобы привести в порядок трассы.



С теми же, кто пытается запугать водителей, в ближайшее время побеседуют полицейские. Не исключено, что в высказываниях активистов, стражи порядка найдут состав преступления, и вот тогда организаторам акции придется отвечать за свои слова.



