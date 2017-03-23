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  • 23.03, 13:35

    Лавров призвал к созданию международной конвенции по борьбе с хакерством

    1 комментарий

    Лавров призвал к созданию международной конвенции по борьбе с хакерством

    Лавров призвал к созданию международной конвенции по борьбе с хакерством

    Россия стала первой страной, которая предложила сделать хакерство международно наказуемым и внесла идею о выработке соответствующей конвенции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По словам министра, Россия вместе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже разработала правила поведения в киберпространстве и считает, что пришло время для создания международной конвенции по информационной безопасности.

    Сергей Лавров: «РФ вместе со своими партнерами, в том числе по ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — ИФ), разработала правила поведения в киберпространстве. Он уже распространен в ООН. Мы считаем и уже внесли предложение, что пора готовить международную конвенцию, которая будет посвящена кибербезопасностии и проблеме ликвидации угроз и рисков, связанных с хакерством. Мы первыми предложили сделать хакерство наказуемым и запрещенным в международно-правовом плане».

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что теперь в Москве будут ждать реакции на эти российские инициативы со стороны тех, кто привык обвинять во всем российских хакеров.

    Напомним, бездоказательные обвинения в адрес Москвы и пресловутых российских хакеров в попытках повлиять на выборы в США звучали на протяжении всей предвыборной кампании. При этом в Кремле неоднократно отрицали обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Так, комментируя недавно прошедшие пятичасовые слушания в Конгрессе США по российским кибератакам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «участники слушаний уже запутались в ситуации» и «пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям».

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