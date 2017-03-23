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  • 23.03, 12:04

    Взрыв и пожар в московской многоэтажке мог устроить пьяный мужчина

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    Взрыв и пожар в московской многоэтажке мог устроить пьяный мужчина

    Взрыв и пожар в московской многоэтажке мог устроить пьяный мужчина

    В экстренных службах назвали предварительную версию взрыва и пожара в доме Изумрудной улице.

    По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с газовой плитой.

    Хозяин одной из квартир готовил еду и забыл выключить плиту. В этот момент мужчина был сильно пьян, передает РИА Новости.

    Напомним, взрыв газа и пожар в девятиэтажном доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы произошел накануне. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, огонь охватил почти все здание.

    Жертвами трагедии стали два человека. Еще 19 пострадали, пятеро из них были госпитализированы. Спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.

    В результате взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, трое из них попали в больницу.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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