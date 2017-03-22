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  • 22.03, 19:23
    Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек. взрывы, Москва, пожары, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек

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    Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек

    Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек

    Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек
    • Фото: Lubashka Kononenko /vk.com

      • По последним данным, в результате взрыва и пожара в жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы погибли два человека.

      Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. По ее словам, второй человек скончался в карете скорой помощи.

      Юлия Иванова: «Тело одного погибшего было обнаружено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи».

      Представитель СК добавила, что на данный момент за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.

      По факту ЧП ведомство начало доследственную проверку. Сейчас следователи работают на месте инцидента, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

      Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. В результате жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами.

      Кадры с места взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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