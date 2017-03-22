Число жертв взрыва и пожара в Москве увеличилось до двух человек

По последним данным, в результате взрыва и пожара в жилом доме на Изумрудной улице на
северо-востоке Москвы погибли два человека.
Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. По ее словам, второй человек скончался в карете скорой помощи.
Юлия Иванова: «Тело одного погибшего было обнаружено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи».
Представитель СК добавила, что на данный момент за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.
По факту ЧП ведомство начало доследственную проверку. Сейчас следователи работают на месте инцидента, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. В результате жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами.
Юлия Иванова: «Тело одного погибшего было обнаружено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи».
Представитель СК добавила, что на данный момент за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.
По факту ЧП ведомство начало доследственную проверку. Сейчас следователи работают на месте инцидента, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. В результате жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами.
Кадры с места взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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