#ТЫСУПЕР!
Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 02:58
    В России идут проверки школ, собирающих деньги с родителей «на нужды класса». Самарская область, дети и подростки, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В России идут проверки школ, собирающих деньги с родителей «на нужды класса»

    комментировать

    В России идут проверки школ, собирающих деньги с родителей «на нужды класса»

    В России идут проверки школ, собирающих деньги с родителей «на нужды класса»

      В нескольких регионах России идут проверки школ на предмет законности денежных сборов, которые учителя требуют от родителей с расплывчатой формулировкой «на нужды класса».

      Во многих российских школах родителей вынуждают оплачивать ремонт, мебель в классе, стеклопакеты, шторы. Многие подозревают, что делать этого вовсе не должны, но возражать боятся, ведь ребенку еще учиться в этой школе. И бывали случаи, когда в школе начиналась настоящая травля детей из семей, для которых эти школьные сборы оказались непосильными. Репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.

      В каждом классе есть тот, кто спорит с учителем. Учитель объясняет, что если ученик не хочет мыть пол сам, пусть сдает деньги на уборщицу.

      Такая ситуация сложилась сейчас во многих школах страны. Еще лет 25 назад такое сложно было себе представить. Большинство нынешних родителей и учителей помнят времена, когда школьники сами убирались в классе. Никто и не думал возмущаться. Но, с другой стороны, и денег у них никогда не просили. А сейчас отношения между учителем и учеником стали если не рыночными, то деловыми.

      Самарский подросток попросил показать ему, где в уставе школы написано, что он должен сдавать деньги. И поинтересовался, почему ему не выдают квитанцию об оплате. В итоге родителей вызвали в школу. Но вместо них пришел человек в погонах. Ведь еще весной местная прокуратура призвала жителей своевременно жаловаться на поборы в школах. Вот ученик и пожаловался. А потом его начали травить в школе, хотя он всего-то и спросил, на что идут деньги.

      Ирина Русских, директор школы: «Может быть, он не в курсе, как и его родители, потому что они в школу не приходят».

      Случай в Воронеже прогремел на всю страну. Одна из учениц пыталась покончить с собой из-за давления учителей. Девочку едва спасли. Донимали школьницу, из-за того, что денег в семье не было, и одинокая мама с двумя детьми просто не могла платить школьные сборы. Дело закончилось судом, но только после вмешательства журналистов.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru