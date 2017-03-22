Ученики элитной школы заявили в прокуратуру после требования сдать деньги на уборщицу

Старшеклассники из Жигулёвска этим утром отправились в прокуратуру и пожаловались на педагогов, которые якобы заставляют их пополнять так называемый фонд школы. Деньги нужны на оплату услуг охранника и уборщицы.

Как рассказали подростки, тем, кто отказывается платить, вместо учебников вручают тряпки, швабры и заставляют работать. Корреспондент НТВ Михаил Чернов задался вопросом, а не преувеличивают ли школьники, ведь речь идет о сумме в 75 рублей в месяц.



Людей в форме в образовательном учреждении явно не ждали: прокуроры пришли проверить, кто и на что собирает деньги с учеников.



Дмитрий Репетев, заместитель прокурора. г. Жигулёвска: «Взыскивались две суммы — 365 рублей на охрану и 450 на уборку помещений школы».



Скандал разразился после того, как учащиеся 10 «А» выложили в сеть видео, на котором с них якобы вымогали деньги. По вопросу мыть или не мыть они поспорили с классным руководителем. Выбор — деньги или швабра — некоторым школьникам не понравился.



Директор школы утверждает: это — добровольные пожертвования от родителей. Их безо всяких квитанций здесь, оказывается, собирают уже лет 15.



Ирина Русских, директор школы: «У нас целевое пожертвование идет, ни на какие другие нужды мы это потратить не можем. Это по договоренности с родительским комитетом. Может быть, не в курсе некоторые родители, потому что они в школы не ходят и с ними приходится общаться дополнительно».



Снявший скандальное видео десятиклассник Андрей в глазах одноклассников теперь герой.



Андрей, ученик 10-го класса: «Мы смотрим на эту ситуацию уже год. В прошлом году у нас была прекрасная женщина классная, мы не хотели ее расстраивать, ничего не говорили поэтому, просто сдали и все. А в этом году я с самого начала не сдавал деньги. Некоторые только первые пару месяцев сдавали, и меня начали заставлять. То есть то, что происходит на видео, это серьезно было».



Однако насколько были чисты его помыслы в этой битве за чистые полы, в самой школе мнения разделились.



Людмила Новикова, учитель: «В прошлом году у них не было такого протеста. Может, он просто себе пиар решил создать».



В прежние время драить класс было не зазорно и считалось трудовым воспитанием. Но времена изменились. Теперь это повод для обращения в прокуратуру. В самой 16-й школе проводится доследствнная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Решение по этому скандальному делу прокуратура должна принять в ближайшие недели. Но в самой школе уверены: при любом исходе на их чистой репутации теперь пятно. 16-я школа по меркам Жигулёвска — элитная. И теперь далеко не факт, что автор ролика успешно закончит учебный год. Десятиклассник Андрей деньги за уборку в итоге все же сдал — под давлением родителей. Такой интернет-славе они не обрадовались.