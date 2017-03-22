Найденную в Керченском проливе терракотовую голову назвали научной сенсацией

Сегодня из Крыма пришла новость об уникальной археологической находке, которая претендует на статус мировой сенсации. В районе строительства моста через Керченский пролив обнаружен крупный фрагмент терракотовой скульптуры. Предположительно, она относится к пятому веку до нашей эры, то есть к периоду расцвета древнегреческой культуры.
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Это один из 60 тысяч артефактов, найденных во время подводных раскопок у мыса Ак-Бурун: когда-то там была перевалочная база на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море, часть хрупких товаров при разгрузке разбивалась, и дно Керченского пролива оказалось просто усыпано древней керамикой.
Теперь дно Керченской бухты сантиметр за сантиметром исследуют водолазы. Их находки на суше изучают историки. Тонны исторического мусора, в котором иногда попадаются настоящие бриллианты. Фрагмент терракотовой скульптуры в форме мужской головы, обнаруженный возле одной из опор будущего моста, ученые уже назвали археологической сенсацией.
Татьяна Умрихина, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: «Аналогов мы не знаем. Не только у себя в коллекции, не только в коллекции Крыма и России, но и вообще в мировых коллекциях».
Уникальная находка — теперь центральный экспонат новой выставки, которая открылась в Крыму. Скорее всего, это часть статуи античного божества, созданной в эпоху греко-персидских войн.
Анна Смокотина, научный сотрудник подводного отряда Института археологии Российской академии наук: «Техника изготовления и художественные приемы позволяют предположительно датировать эту находку V веком до н. э. Центр производства пока не определен, он будет установлен в результате археологических лабораторных исследований состава глиняного теста. В настоящий момент мы предполагаем ее малоазийское происхождение».
Фрагменты керамической посуды, кубки, украшения. В музее не только археологические ценности — еще газетные статьи, фотографии, чертежи и стройматериалы. В одной экспозиции — прошлое, настоящее и будущее моста через Керченский пролив.
Сергей Аксенов, глава республики Крым: «Мост для Крыма — это дорога жизни. Это самый знаковый объект РФ. И те экспонаты, которые находят при строительстве моста, и архивные документы, будут представлены в этом музее. Я знаю, что очень много есть и археологических находок, которые историческое значение имеют, некоторые со времен ВОВ».
Строительства моста, который соединит Крым с материковой частью России, не останавливается ни на минуту. Продолжаются и археологические работы. Ученые не исследовали пока даже сотую часть дна Керченского пролива. Так что сенсационных находок хватит еще не на одно поколение.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Теперь дно Керченской бухты сантиметр за сантиметром исследуют водолазы. Их находки на суше изучают историки. Тонны исторического мусора, в котором иногда попадаются настоящие бриллианты. Фрагмент терракотовой скульптуры в форме мужской головы, обнаруженный возле одной из опор будущего моста, ученые уже назвали археологической сенсацией.
Татьяна Умрихина, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: «Аналогов мы не знаем. Не только у себя в коллекции, не только в коллекции Крыма и России, но и вообще в мировых коллекциях».
Уникальная находка — теперь центральный экспонат новой выставки, которая открылась в Крыму. Скорее всего, это часть статуи античного божества, созданной в эпоху греко-персидских войн.
Анна Смокотина, научный сотрудник подводного отряда Института археологии Российской академии наук: «Техника изготовления и художественные приемы позволяют предположительно датировать эту находку V веком до н. э. Центр производства пока не определен, он будет установлен в результате археологических лабораторных исследований состава глиняного теста. В настоящий момент мы предполагаем ее малоазийское происхождение».
Фрагменты керамической посуды, кубки, украшения. В музее не только археологические ценности — еще газетные статьи, фотографии, чертежи и стройматериалы. В одной экспозиции — прошлое, настоящее и будущее моста через Керченский пролив.
Сергей Аксенов, глава республики Крым: «Мост для Крыма — это дорога жизни. Это самый знаковый объект РФ. И те экспонаты, которые находят при строительстве моста, и архивные документы, будут представлены в этом музее. Я знаю, что очень много есть и археологических находок, которые историческое значение имеют, некоторые со времен ВОВ».
Строительства моста, который соединит Крым с материковой частью России, не останавливается ни на минуту. Продолжаются и археологические работы. Ученые не исследовали пока даже сотую часть дна Керченского пролива. Так что сенсационных находок хватит еще не на одно поколение.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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