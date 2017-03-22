На стройке Крымского моста нашли древнюю терракотовую голову

В районе строительства Крымского моста в ходе подводных раскопок водолазы обнаружили часть уникальной скульптуры — терракотовую голову божества или героя, созданную, предположительно, в эпоху
греко-персидских войн.
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О находке сообщил начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.
Сергей Ольховский: «По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры».
Находка была сделана у мыса Ак-Бурун, где сейчас работают две водолазных станции. Интерес к этому месту связан с тем, что более двух тысяч лет здесь была основная перевалочная база на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. Некоторые керамические изделия при перевозке разбивались, осколки и поврежденные предметы выбрасывались в море. Постепенно здесь образовались залежи из керамики разного времени, которые начали исследовать во время строительства Крымского моста.
По данным ТАСС, архелоги планируют завершить раскопки у мыса Ак-Бурун к лету. Раскопки ведутся вручную, чтобы не повредить обнаруженные предметы. Найденные экспонаты пополнят фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Сергей Ольховский: «По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры».
Находка была сделана у мыса Ак-Бурун, где сейчас работают две водолазных станции. Интерес к этому месту связан с тем, что более двух тысяч лет здесь была основная перевалочная база на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. Некоторые керамические изделия при перевозке разбивались, осколки и поврежденные предметы выбрасывались в море. Постепенно здесь образовались залежи из керамики разного времени, которые начали исследовать во время строительства Крымского моста.
По данным ТАСС, архелоги планируют завершить раскопки у мыса Ак-Бурун к лету. Раскопки ведутся вручную, чтобы не повредить обнаруженные предметы. Найденные экспонаты пополнят фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
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