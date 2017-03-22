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  • 22.03, 20:54
    Весеннюю уборку Петербурга начали с Дворцовой площади. ЖКХ, Санкт-Петербург, весна. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Весеннюю уборку Петербурга начали с Дворцовой площади

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    Весеннюю уборку Петербурга начали с Дворцовой площади

    Весеннюю уборку Петербурга начали с Дворцовой площади

      О начале весенней уборке города отрапортовали в комитете по благоустройству.

      350 петербургских улиц вымоют этой весной шампунем. Сегодня генеральную уборку начали с Дворцовой площади и набережной. Коммунальщики вывели первые машины на основные магистрали.

      Как рассказали в комитете по благоустройству, для работы используется экологически безопасное чистящее средство отечественного производства. В этом году приводить город в порядок после зимы начали на месяц раньше, как только столбик термометра поднялся выше 0.

      Шампунем вымоют и второстепенные магистрали. Сейчас с них пока убирают мусор. Меньше чем за месяц дорожники вывезли с улиц Петербурга 16 с половиной тонн грязи. Однако сезон пыльных бурь успел начаться, принеся горожан массу дискомфорта.

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