Теракт в Лондоне: злоумышленник задавил 12 человек и ранил полицейского у парламента

В Лондоне выясняют обстоятельства наезда на людей на Вестминстерском мосту и нападения на парламент.
Сегодня злоумышленник сбил пешеходов на Вестминстерском мосту, после человек врезался в ограду у здания парламента. Затем злоумышленник ранил ножом полицейского, но был застрелен другим стражем порядка.
Как сообщает Daily Mail, под колеса автомобиля попали как минимум 12 человек.
Здание парламента и прилегающая территория были оцеплены полицией. Премьер-министр Тереза Мэй покинула место происшествия на автомобиле.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения. В Скотленд-Ярде заявили, что рассматривают произошедшее как террористическую атаку.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
Как сообщает Daily Mail, под колеса автомобиля попали как минимум 12 человек.
Scene outside Parliament pic.twitter.com/i9DOT5Th09— Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 марта 2017 г.
Здание парламента и прилегающая территория были оцеплены полицией. Премьер-министр Тереза Мэй покинула место происшествия на автомобиле.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения. В Скотленд-Ярде заявили, что рассматривают произошедшее как террористическую атаку.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
Man with knife was «inside Palace of Westminster» grounds, according to an eyewitness #Westminster #London pic.twitter.com/c1OcIwdsKj— Darren Oatway (@DarrenOatway) 22 марта 2017 г.
Suspected terror attack at Westminster. Dozens injured on bridge and multiple shots fired #westminster pic.twitter.com/A6VDYm4A2l— Nicky Harley (@nickyharley) 22 марта 2017 г.
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