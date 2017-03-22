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  • 22.03, 19:23
    Теракт в Лондоне: злоумышленник задавил 12 человек и ранил полицейского у парламента. Великобритания, ДТП, Лондон, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Теракт в Лондоне: злоумышленник задавил 12 человек и ранил полицейского у парламента

    2 комментария

    Теракт в Лондоне: злоумышленник задавил 12 человек и ранил полицейского у парламента

    Теракт в Лондоне: злоумышленник задавил 12 человек и ранил полицейского у парламента

      В Лондоне выясняют обстоятельства наезда на людей на Вестминстерском мосту и нападения на парламент.

      Сегодня злоумышленник сбил пешеходов на Вестминстерском мосту, после человек врезался в ограду у здания парламента. Затем злоумышленник ранил ножом полицейского, но был застрелен другим стражем порядка.

      Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017


      Как сообщает Daily Mail, под колеса автомобиля попали как минимум 12 человек.



      Здание парламента и прилегающая территория были оцеплены полицией. Премьер-министр Тереза Мэй покинула место происшествия на автомобиле.

      В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения. В Скотленд-Ярде заявили, что рассматривают произошедшее как террористическую атаку.

      НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.



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