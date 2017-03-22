При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали

Один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва в жилом доме на
северо-востоке Москвы.
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Об этом сообщил в микроблоге Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин: «Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь».
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь отрезал пути выхода жильцам верхних этажей. Чтобы спасти заблокированных в квартирах людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. Всего сотрудники МЧС спасли 39 человек, среди которых инвалид и грудной ребенок, передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ.
По последним данным, в результате ЧП один человек погиб, еще 13 пострадали, трое из них госпитализированы.
Сообщается, что в настоящее время пожар локализован. Подача газа перекрыта.
Сергей Собянин: «Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь».
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь отрезал пути выхода жильцам верхних этажей. Чтобы спасти заблокированных в квартирах людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. Всего сотрудники МЧС спасли 39 человек, среди которых инвалид и грудной ребенок, передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ.
По последним данным, в результате ЧП один человек погиб, еще 13 пострадали, трое из них госпитализированы.
Сообщается, что в настоящее время пожар локализован. Подача газа перекрыта.
В результате взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, трое из них попали в больницу.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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