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  • 22.03, 19:23
    При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали. Москва, взрывы газа, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали

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    При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали

    При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали

    При взрыве и пожаре в Москве погиб 1 человек, 13 пострадали
    • Фото: Артем Жигалов /youtube.com

      • Один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.

      Об этом сообщил в микроблоге Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

      Сергей Собянин: «Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь».

      Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилой многоэтажке на Изумрудной улице. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь отрезал пути выхода жильцам верхних этажей. Чтобы спасти заблокированных в квартирах людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. Всего сотрудники МЧС спасли 39 человек, среди которых инвалид и грудной ребенок, передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ.

      По последним данным, в результате ЧП один человек погиб, еще 13 пострадали, трое из них госпитализированы.

      Сообщается, что в настоящее время пожар локализован. Подача газа перекрыта.

      В результате взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, трое из них попали в больницу.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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