Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших

11 человек пострадали в результате взрыва и пожара в
9-этажном доме на северо-востоке столицы.
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Взрыв газа прогремел в одной из квартир многоэтажки на Изумрудной улице, после чего дом загорелся.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе грудной ребенок. Еще 28 были спасены, передает «Интерфакс».
В настоящий момент пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте работают пожарные. В горящем доме отключено газоснабжение.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе грудной ребенок. Еще 28 были спасены, передает «Интерфакс».
В настоящий момент пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте работают пожарные. В горящем доме отключено газоснабжение.
В результате взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, трое из них попали в больницу.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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