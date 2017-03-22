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  • 22.03, 17:52
    Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших. взрывы газа, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших

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    Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших

    Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших

    Взрыв и пожар в московской многоэтажке: больше десятка пострадавших
    • Фото: Леха Новиков /vk.com

      • 11 человек пострадали в результате взрыва и пожара в 9-этажном доме на северо-востоке столицы.

      Взрыв газа прогремел в одной из квартир многоэтажки на Изумрудной улице, после чего дом загорелся.

      По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе грудной ребенок. Еще 28 были спасены, передает «Интерфакс».

      В настоящий момент пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте работают пожарные. В горящем доме отключено газоснабжение.

      В результате взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, трое из них попали в больницу.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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