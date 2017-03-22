Свидетели дали показания против фигуранта громкого дела о смертельном ДТП под Петербургом

Сегодня во Всеволожском городском суде прошло одно из ключевых заседаний по делу о ДТП, в котором погиб
вице-спикер петербургского парламента Павел Солтан, а также его супруга Светлана.
Всего в качестве свидетелей в материалах дела заявлены 19 человек, сегодня были заслушаны четверо из них. В том числе и те, кто в момент ДТП на трассе Парголово — Огоньки ехал в ближайших к столкнувшимся машинам автомобилях.
Молодые люди, по их словам, чудом увернулись от выехавшего на встречную Mercedes под управлением обвиняемого, а следовавшая за ними Toyota Павла Солтана не сманеврировала. Такие показания подтверждают версию обвинения.
Однако защитники водителя Mercedes Дмитрия Изотова уверены: показания их свидетелей на следующем заседании будут более весомы. Эти люди подтверждают, что Дмитрий Изотов в тот день ехал по трассе в сторону Петербурга, а не наоборот. И, следовательно, не мог смог спровоцировать аварию.
Трагическое ДТП произошло 14 августа 2016 года. По версии следствия, вице-спикер петербургского Заксобрания возвращался из поездки за грибами с женой и дочерью Анастасией. После столкновения с выехавшим на встречную Mercedes парламентарий погиб. Позже в больнице умерла его супруга Светлана Солтан. Дочь Анастасия серьезно пострадала. А после выписки из госпиталя еще и пережила болезненный развод. В итоге девушка покончила с собой.
В результате ДТП травмы получил и сам предполагаемый виновник Дмитрий Изотов, а также его жена и 10-месячный ребенок. По их версии, как раз они следовали 14 августа в сторону Петербурга, а столкновение произошло по вине погибшего Павла Солтана. Свидетели, предположительно подтверждающие такие обстоятельства, должны явиться в суд 13 апреля.
Молодые люди, по их словам, чудом увернулись от выехавшего на встречную Mercedes под управлением обвиняемого, а следовавшая за ними Toyota Павла Солтана не сманеврировала. Такие показания подтверждают версию обвинения.
Однако защитники водителя Mercedes Дмитрия Изотова уверены: показания их свидетелей на следующем заседании будут более весомы. Эти люди подтверждают, что Дмитрий Изотов в тот день ехал по трассе в сторону Петербурга, а не наоборот. И, следовательно, не мог смог спровоцировать аварию.
Трагическое ДТП произошло 14 августа 2016 года. По версии следствия, вице-спикер петербургского Заксобрания возвращался из поездки за грибами с женой и дочерью Анастасией. После столкновения с выехавшим на встречную Mercedes парламентарий погиб. Позже в больнице умерла его супруга Светлана Солтан. Дочь Анастасия серьезно пострадала. А после выписки из госпиталя еще и пережила болезненный развод. В итоге девушка покончила с собой.
В результате ДТП травмы получил и сам предполагаемый виновник Дмитрий Изотов, а также его жена и 10-месячный ребенок. По их версии, как раз они следовали 14 августа в сторону Петербурга, а столкновение произошло по вине погибшего Павла Солтана. Свидетели, предположительно подтверждающие такие обстоятельства, должны явиться в суд 13 апреля.
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