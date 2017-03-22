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  • 22.03, 20:54
    Свидетели дали показания против фигуранта громкого дела о смертельном ДТП под Петербургом. ДТП, Законодательное собрание Петербурга, Ленинградская область, Санкт-Петербург, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Свидетели дали показания против фигуранта громкого дела о смертельном ДТП под Петербургом

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    Свидетели дали показания против фигуранта громкого дела о смертельном ДТП под Петербургом

    Свидетели дали показания против фигуранта громкого дела о смертельном ДТП под Петербургом

      Сегодня во Всеволожском городском суде прошло одно из ключевых заседаний по делу о ДТП, в котором погиб вице-спикер петербургского парламента Павел Солтан, а также его супруга Светлана.

      Всего в качестве свидетелей в материалах дела заявлены 19 человек, сегодня были заслушаны четверо из них. В том числе и те, кто в момент ДТП на трассе Парголово — Огоньки ехал в ближайших к столкнувшимся машинам автомобилях.

      Молодые люди, по их словам, чудом увернулись от выехавшего на встречную Mercedes под управлением обвиняемого, а следовавшая за ними Toyota Павла Солтана не сманеврировала. Такие показания подтверждают версию обвинения.

      Однако защитники водителя Mercedes Дмитрия Изотова уверены: показания их свидетелей на следующем заседании будут более весомы. Эти люди подтверждают, что Дмитрий Изотов в тот день ехал по трассе в сторону Петербурга, а не наоборот. И, следовательно, не мог смог спровоцировать аварию.

      Трагическое ДТП произошло 14 августа 2016 года. По версии следствия, вице-спикер петербургского Заксобрания возвращался из поездки за грибами с женой и дочерью Анастасией. После столкновения с выехавшим на встречную Mercedes парламентарий погиб. Позже в больнице умерла его супруга Светлана Солтан. Дочь Анастасия серьезно пострадала. А после выписки из госпиталя еще и пережила болезненный развод. В итоге девушка покончила с собой.

      В результате ДТП травмы получил и сам предполагаемый виновник Дмитрий Изотов, а также его жена и 10-месячный ребенок. По их версии, как раз они следовали 14 августа в сторону Петербурга, а столкновение произошло по вине погибшего Павла Солтана. Свидетели, предположительно подтверждающие такие обстоятельства, должны явиться в суд 13 апреля.

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