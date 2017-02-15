Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:41
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 00:22
В Ленобласти начался суд по делу о гибели в ДТП депутата Павла Солтана. ДТП, Законодательное собрание Петербурга, Ленинградская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ленобласти начался суд по делу о гибели в ДТП депутата Павла Солтана

комментировать

В Ленобласти начался суд по делу о гибели в ДТП депутата Павла Солтана

В Ленобласти начался суд по делу о гибели в ДТП депутата Павла Солтана

    Брат Павла Солтана Александр и обвиняемый в аварии Дмитрий Изотов еще до начала заседания обменялись любезностями.

    Сегодня во Всеволожском районном суде со скандала началось слушание уголовного дела о гибели в ДТП депутата петербургского парламента Павла Солтана. Его брат Александр еще до начала процесса стал оскорблять предполагаемого виновника трагедии Дмитрия Изотова.

    На этом процессе семья Солтан выступает в качестве пострадавшей стороны. Результаты расследования показывают, что именно Mercedes Изотова выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota депутата. В свою очередь 28-летний молодой человек утверждает обратное: он двигался в сторону города и правил не нарушал.

    Дмитрий Изотов, обвиняемый: «Когда меня и мою жену привезли в больницу, говорилось, что мы из пострадавшей машины. После операции мы уже стали виноватыми в этом ДТП. В СМИ стали писать, что виновным дадут 5–7 лет. Просто это стечение обстоятельств. Я оказался не в том месте и не в то время».

    Александр Солтан, брат Павла Солтана: «Я понимаю ситуацию. Если он ехал наоборот, то он виноват. Как можно так всё поставить с ног на голову, на каком основании? Все дураки, а он один умный?»

    Скорее всего, именно этот вопрос, какая машина в момент столкновения на какой полосе находилась, и будет ключевым в этом процессе. По словам адвоката обвиняемого Владимира Гардина, у него есть доказательства невиновности своего подзащитного.

    Напомним: ДТП произошло 14 августа 2016 года на 43-м километре трассы Парголово — Огоньки. При лорбовом столкновении Павел Солтан погиб на месте, его жена позже скончалась в больнице. Прокуратура Ленинградской области обвиняет Дмитрия Изотова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru