В Ленобласти начался суд по делу о гибели в ДТП депутата Павла Солтана

Брат Павла Солтана Александр и обвиняемый в аварии Дмитрий Изотов еще до начала заседания обменялись любезностями.
Сегодня во Всеволожском районном суде со скандала началось слушание уголовного дела о гибели в ДТП депутата петербургского парламента Павла Солтана. Его брат Александр еще до начала процесса стал оскорблять предполагаемого виновника трагедии Дмитрия Изотова.
На этом процессе семья Солтан выступает в качестве пострадавшей стороны. Результаты расследования показывают, что именно Mercedes Изотова выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota депутата. В свою очередь 28-летний молодой человек утверждает обратное: он двигался в сторону города и правил не нарушал.
Дмитрий Изотов, обвиняемый: «Когда меня и мою жену привезли в больницу, говорилось, что мы из пострадавшей машины. После операции мы уже стали виноватыми в этом ДТП. В СМИ стали писать, что виновным дадут 5–7 лет. Просто это стечение обстоятельств. Я оказался не в том месте и не в то время».
Александр Солтан, брат Павла Солтана: «Я понимаю ситуацию. Если он ехал наоборот, то он виноват. Как можно так всё поставить с ног на голову, на каком основании? Все дураки, а он один умный?»
Скорее всего, именно этот вопрос, какая машина в момент столкновения на какой полосе находилась, и будет ключевым в этом процессе. По словам адвоката обвиняемого Владимира Гардина, у него есть доказательства невиновности своего подзащитного.
Напомним: ДТП произошло 14 августа 2016 года на 43-м километре трассы Парголово — Огоньки. При лорбовом столкновении Павел Солтан погиб на месте, его жена позже скончалась в больнице. Прокуратура Ленинградской области обвиняет Дмитрия Изотова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц.
На этом процессе семья Солтан выступает в качестве пострадавшей стороны. Результаты расследования показывают, что именно Mercedes Изотова выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota депутата. В свою очередь 28-летний молодой человек утверждает обратное: он двигался в сторону города и правил не нарушал.
Дмитрий Изотов, обвиняемый: «Когда меня и мою жену привезли в больницу, говорилось, что мы из пострадавшей машины. После операции мы уже стали виноватыми в этом ДТП. В СМИ стали писать, что виновным дадут 5–7 лет. Просто это стечение обстоятельств. Я оказался не в том месте и не в то время».
Александр Солтан, брат Павла Солтана: «Я понимаю ситуацию. Если он ехал наоборот, то он виноват. Как можно так всё поставить с ног на голову, на каком основании? Все дураки, а он один умный?»
Скорее всего, именно этот вопрос, какая машина в момент столкновения на какой полосе находилась, и будет ключевым в этом процессе. По словам адвоката обвиняемого Владимира Гардина, у него есть доказательства невиновности своего подзащитного.
Напомним: ДТП произошло 14 августа 2016 года на 43-м километре трассы Парголово — Огоньки. При лорбовом столкновении Павел Солтан погиб на месте, его жена позже скончалась в больнице. Прокуратура Ленинградской области обвиняет Дмитрия Изотова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц.
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