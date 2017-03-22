Никите Белых предъявлено новое обвинение во взятке

Следствие возбудило еще одно дело о получении взятки в отношении
экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
В Басманном суде Москвы сообщили, что следователи возбудили в отношении Белых новое дело о получении взятки. Оба дела объединены в одно производство, передает «Интерфакс».
Белых был допрошен в качестве обвиняемого, вину по обоим эпизодам он не признал.
Адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что о новом эпизоде в отношении Белых «было известно еще в сентябре 2016 года», но обвинения были предъявлены только сейчас. Речь идет о получении Белых взятки в 200 тысяч евро, которую ему через посредников передал бизнесмен Эдуард Ларицкий. Об этом говорится в следственных материалах. Грохотов назвал обвинения вымышленными. Этот «нафталиновый эпизод» появился в работе, потому что «дело разваливается», подчеркнул он.
Напомним, что на днях СКР обратился в суд с просьбой продлить арест бывшему чиновнику на три месяца. Ходатайство следователь обосновал необходимостью получить результат назначенной психолого-криминалистической экспертизы, а также проделать ряд следственных действий, необходимых для завершения расследования.
переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» из-за ухудшения здоровья. Экс-губернатор Кировской области, у которого ранее был диагностирован диабет второй степени, поправился в СИЗО на 20 килограммов, что могло стать следствием проблем эндокринной системы. Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату.
Белых был допрошен в качестве обвиняемого, вину по обоим эпизодам он не признал.
Адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что о новом эпизоде в отношении Белых «было известно еще в сентябре 2016 года», но обвинения были предъявлены только сейчас. Речь идет о получении Белых взятки в 200 тысяч евро, которую ему через посредников передал бизнесмен Эдуард Ларицкий. Об этом говорится в следственных материалах. Грохотов назвал обвинения вымышленными. Этот «нафталиновый эпизод» появился в работе, потому что «дело разваливается», подчеркнул он.
Напомним, что на днях СКР обратился в суд с просьбой продлить арест бывшему чиновнику на три месяца. Ходатайство следователь обосновал необходимостью получить результат назначенной психолого-криминалистической экспертизы, а также проделать ряд следственных действий, необходимых для завершения расследования.
переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» из-за ухудшения здоровья. Экс-губернатор Кировской области, у которого ранее был диагностирован диабет второй степени, поправился в СИЗО на 20 килограммов, что могло стать следствием проблем эндокринной системы. Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату.
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