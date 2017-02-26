Белых переведен в СИЗО после лечения в больнице «Матросской тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых переведен обратно в СИЗО «Лефортово» после курса лечения в больнице «Матросской тишины».
Как рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, после выписки из больницы Белых чувствует себя значительно лучше, сейчас экс-губернатор продолжает лечение в СИЗО.
Ева Меркачева: «Белых этапирован обратно в СИЗО „Лефортово“. Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в „Матросской Тишине“».
Меркачева отметила, что Белых был осмотрен приглашенными гражданскими врачами — эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом. Эти же специалисты назначили ему курс лечения, передает «Интерфакс».
переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в середине февраля из-за ухудшения здоровья, о котором стало известно после заявлений его адвоката Андрея Грохотова. По его словам, Белых, у которого ранее был диагностирован диабет второй степени, поправился в СИЗО на 20 килограммов, что могло стать следствием проблем эндокринной системы. Беспокойство о здоровье арестанта выражала и сама Меркачева, в частности она сообщала о защемлении нерва на ноге, из-за которого экс-губернатор почти не мог ходить.
Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Белых свою вину не признает.
Ева Меркачева: «Белых этапирован обратно в СИЗО „Лефортово“. Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в „Матросской Тишине“».
Меркачева отметила, что Белых был осмотрен приглашенными гражданскими врачами — эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом. Эти же специалисты назначили ему курс лечения, передает «Интерфакс».
переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в середине февраля из-за ухудшения здоровья, о котором стало известно после заявлений его адвоката Андрея Грохотова. По его словам, Белых, у которого ранее был диагностирован диабет второй степени, поправился в СИЗО на 20 килограммов, что могло стать следствием проблем эндокринной системы. Беспокойство о здоровье арестанта выражала и сама Меркачева, в частности она сообщала о защемлении нерва на ноге, из-за которого экс-губернатор почти не мог ходить.
Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Белых свою вину не признает.
Комментарии