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  • 16.02, 00:20

Никита Белых переведен в больницу «Матросской Тишины»

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Никита Белых переведен в больницу «Матросской Тишины»

Никита Белых переведен в больницу «Матросской Тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов. По его словам, перевод Белых в тюремную больницу связан с «существенным ухудшением здоровья».

Андрей Грохотов, адвокат: «Проблемы с диагнозом, проблемы с лечением, никакое улучшение не наступало по его жалобам, поэтому мы требовали принятия мер соответствующих для того, чтобы оказать медицинскую помощь более адекватную».

В конце января Никиту Белых посетила в СИЗО зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. После визита она рассказала, что Белых мучается от сильной боли в ноге, он почти не может ходить и стал похож на инвалида.

Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Свою вину Белых не признает.

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