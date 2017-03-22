Атака западной коалиции в Сирии: сотни мирных жертв

Жертвами авиаудара по школе в сирийской провинции Ракка могли стать сотни человек.
Атака произошла в ночь на 20 марта, но известно о ней стало только сегодня. По информации агентства Anadolu, в здании находились беженцы из других районов Сирии, в основном женщины и дети. Школа разрушена почти полностью.
Бомбили, по предварительным данным, самолеты так называемой международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. По крайней мере именно ее авиация наносит удары по позициям террористов в этом районе, который контролируется отрядами ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»).
Бомбили, по предварительным данным, самолеты так называемой международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. По крайней мере именно ее авиация наносит удары по позициям террористов в этом районе, который контролируется отрядами ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»).
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