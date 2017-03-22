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  • 22.03, 11:49

    СМИ: американская коалиция уничтожила школу в Ракке, десятки жертв

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    СМИ: американская коалиция уничтожила школу в Ракке, десятки жертв

    СМИ: американская коалиция уничтожила школу в Ракке, десятки жертв

    Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла авиаудар по школе на западе провинции Ракка в Сирии.

    Под ударом оказалось учебное заведение на юге города Аль-Мансура. В результате погибли и получили ранения десятки мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Здание школы полностью разрушено.

    Как отмечает сирийское агентство SANA, в школе временно проживали 50 семей из Алеппо, Ракки и Тадмора.

    Отметим, что недавно подобная трагедия произошла в сирийской провинции Алеппо. Жертвами авиаудара, который по ошибке был нанесен по мечети в деревне Аль-Джина, стали более 40 мирных жителей. При этом в Пентагоне заявили, что объектом удара была не мечеть, а находящееся в 15 метрах здание, где проходила встреча боевиков.

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