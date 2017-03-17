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  • 17.03, 15:03
Американские военные по ошибке разбомбили мечеть в Алеппо. Аль-Каида, армии мира, войны и вооруженные конфликты, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американские военные по ошибке разбомбили мечеть в Алеппо

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Американские военные по ошибке разбомбили мечеть в Алеппо

Американские военные по ошибке разбомбили мечеть в Алеппо

Американские военные по ошибке разбомбили мечеть в Алеппо

    Военные США признали, что удар, нанесенный рядом с мечетью в сирийской провинции Алеппо, — их рук дело. При этом Вашингтон утверждает, что мишенью было другое здание, расположенное поблизости от храма.

    Как отметили в Центральном командовании США, «объектом удара была не мечеть, а здание, где проходила встреча боевиков, оно стоит в 15 метрах от храма».

    Сейчас Пентагон проверяет информацию о 40 с лишним погибших мирных жителях, о которых сообщило агентство Reuters. Предположительно речь идет о жертвах авиаудара, нанесенного по мечети в деревне Аль-Джина, которая находится в окрестностях города Эль-Атариб.

    Ранее представители Центрального командования США отчиталось об уничтожении нескольких боевиков запрещенной в России группировки «Аль-Каида» в провинции Идлиб, но позже добавили, что точные координаты удара остаются неясными.

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