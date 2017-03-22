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  • 22.03, 16:21

    Детский омбудсмен не исключила запрета заводить аккаунты в соцсетях до 14 лет

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    Детский омбудсмен не исключила запрета заводить аккаунты в соцсетях до 14 лет

    Детский омбудсмен не исключила запрета заводить аккаунты в соцсетях до 14 лет

    Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала рассмотреть все варианты контроля за детьми в соцсетях.

    В частности, может быть рассмотрен и запрет подросткам, которым еще нет 14 лет, заводить аккаунты в соцсетях.

    Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты».

    Так Кузнецова прокомментировала инициативу детского омбудсмена Пензенской области о запрете регистрации до 14 лет.

    При этом Кузнецова напомнила, что Интернет нельзя рассматривать «только как источник зла». Так, Сеть широко используют в качестве образовательного инструмента, передает «Интерфакс».

    Недавно в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суицидам. Организаторам так называемых групп смерти в соцсетях по совокупности может грозить до 12 лет заключения.

    Отметим, что жертвами «групп смерти» уже стали десятки подростков по всей России, новости о новых трагедиях появляются едва ли не каждую неделю. Остановить волну суицидов не получилось и после ареста организаторов «групп смерти».

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