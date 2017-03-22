Детский омбудсмен не исключила запрета заводить аккаунты в соцсетях до 14 лет

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала рассмотреть все варианты контроля за детьми в соцсетях.
В частности, может быть рассмотрен и запрет подросткам, которым еще нет 14 лет, заводить аккаунты в соцсетях.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты».
Так Кузнецова прокомментировала инициативу детского омбудсмена Пензенской области о запрете регистрации до 14 лет.
При этом Кузнецова напомнила, что Интернет нельзя рассматривать «только как источник зла». Так, Сеть широко используют в качестве образовательного инструмента, передает «Интерфакс».
Недавно в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суицидам. Организаторам так называемых групп смерти в соцсетях по совокупности может грозить до 12 лет заключения.
Отметим, что жертвами «групп смерти» уже стали десятки подростков по всей России, новости о новых трагедиях появляются едва ли не каждую неделю. Остановить волну суицидов не получилось и после ареста организаторов «групп смерти».
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты».
Так Кузнецова прокомментировала инициативу детского омбудсмена Пензенской области о запрете регистрации до 14 лет.
При этом Кузнецова напомнила, что Интернет нельзя рассматривать «только как источник зла». Так, Сеть широко используют в качестве образовательного инструмента, передает «Интерфакс».
Недавно в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суицидам. Организаторам так называемых групп смерти в соцсетях по совокупности может грозить до 12 лет заключения.
Отметим, что жертвами «групп смерти» уже стали десятки подростков по всей России, новости о новых трагедиях появляются едва ли не каждую неделю. Остановить волну суицидов не получилось и после ареста организаторов «групп смерти».
Комментарии