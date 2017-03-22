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  • 22.03, 14:51
    СМИ сообщают об обстреле района авиабазы Хмеймим в Латакии. Сирия, авиация, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ сообщают об обстреле района авиабазы Хмеймим в Латакии

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    СМИ сообщают об обстреле района авиабазы Хмеймим в Латакии

    СМИ сообщают об обстреле района авиабазы Хмеймим в Латакии

      В Сирии в результате удара международной коалиции погибли 33 человека, рядом с авиабазой Хмеймим в Латакии упали более 10 снарядов.

      Под обстрел международной коалиции попала школа в провинции Эр-Ракка, которая служила убежищем для 50 семей из нескольких регионов страны. В здании находились много женщин и детей, передает агентство САНА.

      Позже появились сообщения, что в провинции Латакия атаке подвергся район авиабазы Хмеймим. Рядом с ней разорвались более 10 снарядов, пострадавших нет, передает испанское агентство EFE. Кто устроил этот обстрел, не уточняется, но начался он вскоре после того, как на севере Латакии позиции боевиков подверглись артобстрелам и ударам с воздуха.

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