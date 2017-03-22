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  • 22.03, 05:44

    Сценарист Гэри Голдмен обвинил Disney в плагиате и требует компенсации

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    Сценарист Гэри Голдмен обвинил Disney в плагиате и требует компенсации

    Сценарист Гэри Голдмен обвинил Disney в плагиате и требует компенсации

    Голливудский сценарист Гэри Голдмен утверждает, что при создании мультфильма «Зверополис» компания Disney украла его идеи, которые ранее признала неинтересными.

    Известный американский сценарист Гэри Голдмен подал иск в федеральный суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на компанию Disney. Голдмен обвиняет компанию в нарушении авторских прав и незаконном заимствовании его идей при создании полнометражного мультфильма (Zootopia, 2016), который получил премию «Оскар».

    Голдмен, известный как автор сценариев к фильмам «Вспомнить все» (Total Recall, 1990), «Пророк» (Next, 2007) и другим картинам, утверждает, что еще в 2000 и 2009 годах он предлагал продюсерам компании Disney свои идеи о городе зверей, которые стали бы основой для мультфильмов и серии игр. Но ему заявили, что компания не заинтересована его предложением.

    Теперь же сценарист утверждает, что большая часть предложенных им идей воплотились в мультфильме «Зверополис», причем название проекта также украдено именно у него. Голдмен требует признания своих авторских прав и компенсации, размер которой не разглашается.

    В Disney отрицают все обвинения в плагиате и заявляют, что Голдмен пытается безосновательно предъявить права на фильм, в работе над которым не принимал никакого участия. цитирует ТАСС.

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