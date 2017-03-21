Власти Архангельска объяснили происхождение «паркетной» набережной

Жители Архангельска ошибочно приняли за паркет покрытие временного деревянного тротуара, который монтируется в рамках подготовки к проведению международного форума, подчеркнули в администрации.
В администрации Архангельска опровергли сообщения в соцсетях о том, что участок от морского вокзала до входа в главный корпус Арктического федерального университета вымощен паркетной доской.
Это обычный деревянный настил, а ощущение «паркета» возникает из-за того, что доски уложены «елочкой», объяснил РИА Новости глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин.
Игорь Атапин, пресс-служба администрации Архангельска: «Это не паркет — просто доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города».
Также Атапин добавил, что из-за особенностей климата и грунта в городе часто используется дощатое тротуарное покрытие, а деревянные мостовые без поребрика можно назвать своеобразным туристическим брендом Архангельска.
Напомним, что местные жители выразили недоумение, увидев, как строители уложили на одном из участков набережной паркет поверх луж. Некоторые предположили, что таким образом власти собрались отремонтировать дороги перед международным форумом «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29–30 марта.
Это обычный деревянный настил, а ощущение «паркета» возникает из-за того, что доски уложены «елочкой», объяснил РИА Новости глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин.
Игорь Атапин, пресс-служба администрации Архангельска: «Это не паркет — просто доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города».
Также Атапин добавил, что из-за особенностей климата и грунта в городе часто используется дощатое тротуарное покрытие, а деревянные мостовые без поребрика можно назвать своеобразным туристическим брендом Архангельска.
Напомним, что местные жители выразили недоумение, увидев, как строители уложили на одном из участков набережной паркет поверх луж. Некоторые предположили, что таким образом власти собрались отремонтировать дороги перед международным форумом «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29–30 марта.
В одном из городов РФ набережную застелили паркетом поверх луж. Фото — https://t.co/pRZP3ImUMy#Архангельск #паркет #Россия pic.twitter.com/KGylF5rxiP— Твои Новости (@newsforme4) 21 марта 2017 г.
В Архангельске чиновники заложили тротуар паркетом. Паркетом! Ожидают приезда Путина.Что происходит? Я ох….л.#паркет #путин #архангельск pic.twitter.com/SS4SlxUIzA— M O R S I O N E (@shvetcs) 20 марта 2017 г.
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