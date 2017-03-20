В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото

Дорожные службы Архангельска использовали паркет для обустройства местной набережной.
Соответствующие снимки были размещены местными жителями в соцсетях. Местные СМИ в свою очередь сообщают, что деревянное покрытие было выложено поверх асфальта. Дорожка ведет от городского морского вокзала к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.
Портал «Эхо Севера» отмечает, что «по всему городу мосточки находятся в таком состоянии, что ходить страшно: то гвоздь торчит, то доска выскочит, а ровный асфальт зачем-то застелили паркетом».
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что появление паркетного настила на набережной может быть связано с предстоящим международным форумом «Арктика — территория диалога», который пройдет в городе 29–30 марта.
Портал «Эхо Севера» отмечает, что «по всему городу мосточки находятся в таком состоянии, что ходить страшно: то гвоздь торчит, то доска выскочит, а ровный асфальт зачем-то застелили паркетом».
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что появление паркетного настила на набережной может быть связано с предстоящим международным форумом «Арктика — территория диалога», который пройдет в городе 29–30 марта.
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