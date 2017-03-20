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  • 20.03, 23:25

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото

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    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото
  • Фото: Архангельск life /vk.com

    • Дорожные службы Архангельска использовали паркет для обустройства местной набережной.

    Соответствующие снимки были размещены местными жителями в соцсетях. Местные СМИ в свою очередь сообщают, что деревянное покрытие было выложено поверх асфальта. Дорожка ведет от городского морского вокзала к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.

    Портал «Эхо Севера» отмечает, что «по всему городу мосточки находятся в таком состоянии, что ходить страшно: то гвоздь торчит, то доска выскочит, а ровный асфальт зачем-то застелили паркетом».

    Некоторые пользователи соцсетей предположили, что появление паркетного настила на набережной может быть связано с предстоящим международным форумом «Арктика — территория диалога», который пройдет в городе 29–30 марта.

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото. Архангельск, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Архангельск life /vk.com

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото. Архангельск, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото. Архангельск, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Екатерина Жукова /vk.com

    В Архангельске городскую набережную покрыли паркетом: фото. Архангельск, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @msotkov /twitter.com

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