Омский губернатор дал два дня на установление виновника загрязнения воздуха

Губернатор Омской области Виктор Назаров дал надзорным службам два дня на точное установление виновных в загрязнении воздуха в Омске и передачу материалов следствию.
Жители Омска продолжают жаловаться на загрязнение воздуха, первые сообщения о странном запахе в городе появились еще 10 марта. Губернатор Омской области потребовал предоставить общественности результаты расследования. По его словам, жители начинают подозревать, что промышленники пытаются «замести следы» и откупиться.
Виктор Назаров, губернатор Омской области: «Две недели идут выбросы, вы ведете многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! В итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу, делает все, чтобы они избежали ответственности».
Назаров подчеркнул: тот факт, что до сих пор не был назван источник удушливого запаха, вызывает недоумение, передает РИА Новости.
В правительстве сообщили, что сделавшее выбросы предприятие предварительно установлено, но объявить, кто именно это сделал, сейчас не позволяют следственные действия.
Виктор Назаров: «Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен, он будет привлечен к ответственности, последствия будут устранены. Эти три постулата, коллеги, вы все должны четко понимать, иначе нам как власти перестанут доверять. Активизируйте работу. Два дня вам. К пятнице доложите».
Напомним, что две недели назад жители разных районов Омска пожаловались на странный едкий запах, вызывающий ухудшение самочувствия. У людей болела голова, першило в горле. Пробы воздуха показали, что в воздухе было в 400 раз превышено содержание химически опасного вещества этилмеркаптана, это вещество используют для обнаружения утечек газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» и начали проверки промышленных предприятий.
Виктор Назаров, губернатор Омской области: «Две недели идут выбросы, вы ведете многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! В итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу, делает все, чтобы они избежали ответственности».
Назаров подчеркнул: тот факт, что до сих пор не был назван источник удушливого запаха, вызывает недоумение, передает РИА Новости.
В правительстве сообщили, что сделавшее выбросы предприятие предварительно установлено, но объявить, кто именно это сделал, сейчас не позволяют следственные действия.
Виктор Назаров: «Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен, он будет привлечен к ответственности, последствия будут устранены. Эти три постулата, коллеги, вы все должны четко понимать, иначе нам как власти перестанут доверять. Активизируйте работу. Два дня вам. К пятнице доложите».
Напомним, что две недели назад жители разных районов Омска пожаловались на странный едкий запах, вызывающий ухудшение самочувствия. У людей болела голова, першило в горле. Пробы воздуха показали, что в воздухе было в 400 раз превышено содержание химически опасного вещества этилмеркаптана, это вещество используют для обнаружения утечек газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» и начали проверки промышленных предприятий.
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