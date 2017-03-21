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  • 21.03, 17:38

    Омский губернатор дал два дня на установление виновника загрязнения воздуха

    1 комментарий

    Омский губернатор дал два дня на установление виновника загрязнения воздуха

    Омский губернатор дал два дня на установление виновника загрязнения воздуха

    Губернатор Омской области Виктор Назаров дал надзорным службам два дня на точное установление виновных в загрязнении воздуха в Омске и передачу материалов следствию.

    Жители Омска продолжают жаловаться на загрязнение воздуха, первые сообщения о странном запахе в городе появились еще 10 марта. Губернатор Омской области потребовал предоставить общественности результаты расследования. По его словам, жители начинают подозревать, что промышленники пытаются «замести следы» и откупиться.

    Виктор Назаров, губернатор Омской области: «Две недели идут выбросы, вы ведете многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! В итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу, делает все, чтобы они избежали ответственности».

    Назаров подчеркнул: тот факт, что до сих пор не был назван источник удушливого запаха, вызывает недоумение, передает РИА Новости.

    В правительстве сообщили, что сделавшее выбросы предприятие предварительно установлено, но объявить, кто именно это сделал, сейчас не позволяют следственные действия.

    Виктор Назаров: «Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен, он будет привлечен к ответственности, последствия будут устранены. Эти три постулата, коллеги, вы все должны четко понимать, иначе нам как власти перестанут доверять. Активизируйте работу. Два дня вам. К пятнице доложите».

    Напомним, что две недели назад жители разных районов Омска пожаловались на странный едкий запах, вызывающий ухудшение самочувствия. У людей болела голова, першило в горле. Пробы воздуха показали, что в воздухе было в 400 раз превышено содержание химически опасного вещества этилмеркаптана, это вещество используют для обнаружения утечек газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» и начали проверки промышленных предприятий.

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