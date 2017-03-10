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  • 10.03, 11:39

Сотни жителей Омска пожаловались на едкий запах и головную боль

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Сотни жителей Омска пожаловались на едкий запах и головную боль

Сотни жителей Омска пожаловались на едкий запах и головную боль

Контрольные и надзорные органы выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе в Омске, на который в мэрию пожаловались более 200 горожан.

В горадминистрации отмечают, что все звонившие горожане жаловались на неприятный воздух на улице, от которого начинает болеть голова и першит в горле. В соцсетях сообщают, что неприятный, удушливый запах чувствуется в разных районах города.

Диспетчеры единой городской службы доложили о происходящем экологам и санитарным врачам.

Из сообщения администрации Омска: «В настоящее время выявлением причин и источника неприятного запаха занимаются: ФГБУ „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, Управление Роспотребнадзора по Омской области, Управление Росприроднадзора по Омской области. Произведен отбор воздуха».

В диспетчерской отмечают, что, по предварительной информации, угрозы жизни и здоровью горожан нет, передает РИА Новости.

Накануне в Омске было объявлено штормовое предупреждение, синоптики сообщали о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

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