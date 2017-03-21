В Москве опровергли сообщения о начале поставок дивизионов С-400 в Китай

Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла начало поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай.
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Как сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, поставки С-400 «Триумф» еще не начались.
При этом представитель ведомства отметила, что контракт на поставку С-400 в Поднебесную реализуется в строгом соответствии с его условиями и положениями.
Мария Воробьева, официальный представитель ФСВТС: «Поставки будут осуществляться в сроки, зафиксированные в соответствующих документах».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что Россия начала поставлять в Китай зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
В апреле 2015 года стало известно о том, что Китай заключил контракт на покупку российских систем С-400 «Триумф». Детали сделки и ее денежный объем не разглашались. 14 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что Россия начала производство С-400 для Китая. А глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявлял, что поставки С-400 «Триумф» в Поднебесную начнутся не раньше 2018 года.
При этом представитель ведомства отметила, что контракт на поставку С-400 в Поднебесную реализуется в строгом соответствии с его условиями и положениями.
Мария Воробьева, официальный представитель ФСВТС: «Поставки будут осуществляться в сроки, зафиксированные в соответствующих документах».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что Россия начала поставлять в Китай зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
В апреле 2015 года стало известно о том, что Китай заключил контракт на покупку российских систем С-400 «Триумф». Детали сделки и ее денежный объем не разглашались. 14 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что Россия начала производство С-400 для Китая. А глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявлял, что поставки С-400 «Триумф» в Поднебесную начнутся не раньше 2018 года.
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