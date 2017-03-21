Депутат рассказал о поставках в Китай первых дивизионов С-400

Глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК рассказал о начале поставок в Поднебесную российских систем противовоздушной обороны
С-400 «Триумф».
В апреле 2015 года стало известно о том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400. Детали сделки и ее денежный объем не разглашались.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, председатель комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса: «Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы».
Как заявил Гутенев в эфире радио «Эхо Москвы», системами С-400 интересуются не только Индия, но и Турция. По словам депутата, эти страны «стоят в очереди» за С-400.
Поставки в Китай первых дивизионов С-400 «Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России пока не прокомментировали. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов 14 февраля сообщал, что Россия начала производство С-400 для Китая.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, председатель комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса: «Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы».
Как заявил Гутенев в эфире радио «Эхо Москвы», системами С-400 интересуются не только Индия, но и Турция. По словам депутата, эти страны «стоят в очереди» за С-400.
Поставки в Китай первых дивизионов С-400 «Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России пока не прокомментировали. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов 14 февраля сообщал, что Россия начала производство С-400 для Китая.
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