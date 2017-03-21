#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 07:00

    Депутат рассказал о поставках в Китай первых дивизионов С-400

    комментировать
    • Фото РИА Новости, Сергей Мальгавко
    Депутат рассказал о поставках в Китай первых дивизионов <nobr>С-400</nobr>

    Депутат рассказал о поставках в Китай первых дивизионов С-400

    Депутат рассказал о поставках в Китай первых дивизионов <nobr>С-400</nobr>
  • Фото РИА Новости, Сергей Мальгавко

    • Глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК рассказал о начале поставок в Поднебесную российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

    В апреле 2015 года стало известно о том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400. Детали сделки и ее денежный объем не разглашались.

    Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, председатель комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса: «Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы».

    Как заявил Гутенев в эфире радио «Эхо Москвы», системами С-400 интересуются не только Индия, но и Турция. По словам депутата, эти страны «стоят в очереди» за С-400.

    Поставки в Китай первых дивизионов С-400 «Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России пока не прокомментировали. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов 14 февраля сообщал, что Россия начала производство С-400 для Китая.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru