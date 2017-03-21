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  • 21.03, 10:02

    Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против сближения Парижа с Москвой

    3 комментария

    Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против сближения Парижа с Москвой

    Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против сближения Парижа с Москвой

    Экс-министр экономики, кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон выступил против сближения в отношениях с Россией.

    Такое заявление Макрон сделал во время первых дебатов кандидатов в президенты страны, транслировавшихся французским телеканалом TF1.

    Эммануэль Макрон: «У нас долгая история с США. Мы строили мир на планете совместными усилиями. Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой».

    В дискуссии также участвовали председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, а также представители левого политического крыла. При этом все политики сошлись во мнении, что вопросы безопасности и борьбы с терроризмом — самые актуальные для страны. Однако мнения в оценках и методах решения этого вопроса разделились.

    Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.

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