Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты

Основные кандидаты на пост президента Франции встретились на первых в этой предвыборной гонке теледебатах.

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В дискуссии участвовали лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат «Республиканцев» Франсуа Фийон, а также представители левого политического крыла.



За дебатами наблюдали миллионы телезрителей. Все политики сошлись во мнении, что вопросы безопасности и борьбы с терроризмом — самые актуальные для страны. При разделились мнения в оценках и методах решения этого вопроса.



Франсуа Фийон заявил, что борьба с экстремистами будет длительной, поэтому Парижу требуется союз с Москвой и странами Ближневосточного региона. По мнению Марин Ле Пен, обеспечить безопасность внутри Франции невозможно без закрытия границ. По ее словам, необходимо ограничить приток беженцев до 10 тысяч человек в год. С такой позицией в корне не согласен кандидат от правящей «Социалистической партии» Амон.



Кандидаты высказались и по поводу отношений с Россией в контексте воссоединения нашей страны с Крымом. Фийон считает непоследовательной позицию Брюсселя в этом вопросе. Он заявил, что «есть фундаментальный принцип, который заключается в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой».