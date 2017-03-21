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  • 21.03, 08:31
    Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Франция, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты

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    Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты

    Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты

      Основные кандидаты на пост президента Франции встретились на первых в этой предвыборной гонке теледебатах.

      В дискуссии участвовали лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат «Республиканцев» Франсуа Фийон, а также представители левого политического крыла.

      За дебатами наблюдали миллионы телезрителей. Все политики сошлись во мнении, что вопросы безопасности и борьбы с терроризмом — самые актуальные для страны. При разделились мнения в оценках и методах решения этого вопроса.

      Франсуа Фийон заявил, что борьба с экстремистами будет длительной, поэтому Парижу требуется союз с Москвой и странами Ближневосточного региона. По мнению Марин Ле Пен, обеспечить безопасность внутри Франции невозможно без закрытия границ. По ее словам, необходимо ограничить приток беженцев до 10 тысяч человек в год. С такой позицией в корне не согласен кандидат от правящей «Социалистической партии» Амон.

      Кандидаты высказались и по поводу отношений с Россией в контексте воссоединения нашей страны с Крымом. Фийон считает непоследовательной позицию Брюсселя в этом вопросе. Он заявил, что «есть фундаментальный принцип, который заключается в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой».

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