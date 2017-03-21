Роспотребнадзор защитит россиян от опасных комаров и вируса Зика

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обещает предотвратить проникновение вируса Зика в нашу страну и уже начала борьбу с опасными комарами, которые обитают в районе Черноморского побережья.
О мерах, которые должны защитить россиян от страшного заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: «Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья».
Попова пообещала, что война с опасными кровососущими насекомыми будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября, передает РИА Новости. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что переносчиками вируса Зика могут быть комары нескольких видов. По словам руководителя ведомства, потенциально опасные насекомые в России встречаются на территориях с субтропическим климатом.
В феврале в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрированы 18 подтвержденных случаев попадания вируса Зика в страну. Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров. Недуг представляет наибольшую опасность для беременных женщин. Предполагается, что вирус вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
борьбе с этим недугом.
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: «Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья».
Попова пообещала, что война с опасными кровососущими насекомыми будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября, передает РИА Новости. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что переносчиками вируса Зика могут быть комары нескольких видов. По словам руководителя ведомства, потенциально опасные насекомые в России встречаются на территориях с субтропическим климатом.
В феврале в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрированы 18 подтвержденных случаев попадания вируса Зика в страну. Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров. Недуг представляет наибольшую опасность для беременных женщин. Предполагается, что вирус вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
борьбе с этим недугом.
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