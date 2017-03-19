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  • 19.03, 18:35
    «Расслабляться не стоит»: Анна Попова рассказала НТВ о волне опасного вируса гриппа B. грипп и ОРВИ, здоровье, интервью, Роспотребнадзор, эксклюзив, эпидемия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Расслабляться не стоит»: Анна Попова рассказала НТВ о волне опасного вируса гриппа B

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    «Расслабляться не стоит»: Анна Попова рассказала НТВ о волне опасного вируса гриппа B

    «Расслабляться не стоит»: Анна Попова рассказала НТВ о волне опасного вируса гриппа B

    «Расслабляться не стоит»: Анна Попова рассказала НТВ о волне опасного вируса гриппа B

      Премьер-министра не уберегли от гриппа. Эпидемия прошла, но пришел новый вирус. Сможет ли человек победить вирус в битве за планету? И если премьер заболел, что делать остальным? На эти и другие вопросы глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

      Грипп H3N2 — гонконгский вариант прошлогоднего вируса — в этом сезоне доставил очень много хлопот и России, и Европе, и в целом всему Северному полушарию, сообщила Анна Попова. Однако на данный момент он почти ушел, и «сегодня от него свободна практически вся территория Российской Федерации».

      По словам главы Роспотребнадзора, смертность от гриппа в нынешний эпидемиологический сезон была в 20 раз ниже, чем в прошлом году.

      Анна Попова: «В этом году все это уже было гораздо более спокойно, не было ажиотажа в аптеках, люди надевали маски и чувствовали себя защищенными. Научились мыть лицо и руки, научились обрабатывать гаджеты».

      Однако, несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призывает россиян не расслабляться, так как за сезонным вирусом H3N2 идет более опасный вирус гриппа B.

      Анна Попова: «Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую. И несмотря на то что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит».

      Вирус гриппа B вызывает тяжелые осложнения, предупреждает Попова. Это поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония. При первых симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.

      Анна Попова: «Вот здесь шутить со своим здоровьем абсолютно не стоит. Это могут быть осложнения самые разные».

      Полная версия интервью — в видеоматериале.

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